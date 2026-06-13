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Великолучанин получил пилотское удостоверение на 30‑й международной встрече воздухоплавателей

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В Великих Луках стало на одного пилота теплового аэростата больше: великолучанин Максим Заяц получил пилотское удостоверение на 30‑й международной встрече воздухоплавателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: « Воздухоплавание | Великие Луки» / «ВКонтакте»

Знаковое событие произошло вчера во время генерального брифинга юбилейной, 30‑й международной встречи воздухоплавателей. Пилотское удостоверение Максиму Зайцу вручил Евгений Чубаров — главный судья чемпионата России.

«Поздравляем Максима с этим важным шагом. Добро пожаловать в воздухоплавательное братство!» - отметили организаторы.

Напомним, юбилейная 30-я Международная встреча воздухоплавателей проходит в Великих Луках с 11 по 19 июня. Организаторами мероприятия выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, министерство спорта Псковской области и администрация города Великие Луки. Генеральным спонсором традиционно является ПАО «Газпром».

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Сюжет

30-я встреча воздухоплавателей в Великих Луках

Великолучанин получил пилотское удостоверение на 30‑й международной встрече воздухоплавателей

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