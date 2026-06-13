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Открытие 30-й встречи воздухоплавателей в Великих Луках. ФОТОРЕПОРТАЖ 

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Генеральный брифинг 31-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту в рамках 30-й Международной встречи воздухоплавателей состоялся в Великолукском драматическом театре 12 июня, в День России, а после на торжественном мероприятии на летней эстраде в Петровском парке юбилейная встреча была официально открыта. 

Запланированный массовый старт аэростатов в день открытия соревнований пришлось отменить из‑за неблагоприятных погодных условий, однако организаторы предложили альтернативу - вместо подъёма в небо гости встречи стали свидетелями шоу горелок аэростатов в Великолукской крепости.

Подробнее об открытии - в фоторепортаже Владислава Родина. 

Напомним, на протяжении 16 лет компания «Газпром» выступает генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Псковская Лента Новостей традиционно является информационным партнером соревнований. 

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Сюжет

30-я встреча воздухоплавателей в Великих Луках

Открытие 30-й встречи воздухоплавателей в Великих Луках. ФОТОРЕПОРТАЖ 

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