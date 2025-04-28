Спорт

За сдачу нормативов ГТО псковичи могут получить налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей

УФНС России по Псковской области напоминает псковичам, что за сдачу нормативов ГТО можно получить налоговый вычет, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

С 2025 года расширен перечень стандартных налоговых вычетов по НДФЛ, которые могут получить физлица - налоговые резиденты РФ при наличии определенных доходов. Так, новый вычет в размере 18 тыс. рублей можно получить за календарный год, в течение которого налогоплательщик выполнил соответствующие возрастной группе нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и был награжден знаком отличия, а также, если знак отличия получен ранее, а в текущем календарном году подтвержден.

Налоговый вычет может быть получен в 2025 году у работодателя в любом месяце налогового периода, но не ранее месяца, когда работник подтвердил право на него. Если вычет у налогового агента не был получен либо был получен в неполном размере, по окончании календарного года его можно получить в налоговом органе (ст. 216, пп. 2.1 п. 1, п. 4 ст. 218 НК РФ). В этом случае налогоплательщик может самостоятельно заявить право на вычет, представив в 2026 году декларацию по форме 3-НДФЛ за 2025 год. Кроме того, сделать это можно будет онлайн, не посещая налоговую инспекцию, с помощью сервиса на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Важно, чтобы в год сдачи комплекса ГТО была пройдена диспансеризация (ст.216, пп. 2.1 п. 1 ст. 218 НК РФ). Возрастная ступень и уровень сложности (золотой, серебряный или бронзовый знаки отличия) значения не имеют.