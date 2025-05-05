Спорт

Любой желающий может написать «Олимпийский диктант», посвященный 80-летию Победы

Любой желающий может присоединиться к Четвертой просветительской акции «Олимпийский диктант», которая состоится 6 мая и будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Завтра, 6 мая, с 9.00 по московскому времени и до конца дня можно ответить на вопросы общероссийского «Олимпийского диктанта» в режиме онлайн на сайте Псковской Ленты Новостей. Каждый желающий в случае успешного завершения диктанта сможет скачать электронный сертификат участника.

В этот раз диктант посвящен истории олимпийского движения в годы Второй мировой войны, жизни и подвигу великих спортсменов нашей страны в годы Великой Отечественной войны, их победам на Олимпийских играх в послевоенный период.

Проект «Олимпийский диктант» – это просветительская акция, которую проводит Великолукская олимпийская академия при поддержке Великолукской государственной академии физической культуры и спорта и Олимпийского комитета России с целью популяризации олимпийского движения и повышения интереса к идеалам и ценностям олимпизма.

Очные площадки Олимпийского диктанта будут организованы во всех федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях высшего образования, подведомственных Министерству спорта РФ, в том числе на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Просветительская акция «Олимпийский диктант» впервые была проведена 22 марта 2022 года по инициативе Великолукской олимпийской академии, Музея спорта и олимпийского движения Псковского края. Главной площадкой проведения диктанта стала Великолукская государственная академия физической культуры и спорта.

Проведённое трижды, это мероприятие получает неизменную поддержку Олимпийского комитета России и продолжает развиваться.

Полная информация о диктанте размещается в группе в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/dictation_olympic.