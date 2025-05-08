Спорт

Пасхальный спортивный фестиваль пройдет в Финском парке Пскова

Финский парк Пскова станет площадкой силы, выносливости и единения. 11 мая в 12:00 здесь стартует Пасхальный спортивный фестиваль — масштабное событие, которое объединяет спорт, культуру и традиции, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

В этом году фестиваль проходит второй раз. Впервые он состоялся в 2024 году в городе Печоры, собрав около 100 участников.

В программе фестиваля — соревнования по армрестлингу, гиревому спорту, армлифтингу, русскому жиму. Участники смогут попробовать свои силы в подъёме на бицепс, выполнении упражнений на перекладине и сдаче нормативов ГТО. Также пройдут показательные выступления по боевым искусствам — рукопашному бою, самбо, айкидо и кудо. Зрители увидят матчевые встречи и массовую планку.

Одним из почетных гостей мероприятия станет титулованный российский спортсмен Руслан Гасымов — призёр чемпионатов России по дзюдо, чемпион и призёр чемпионатов Европы по дзюдо, чемпион России, Европы и мира по самбо, мастер спорта России международного класса по самбо, Заслуженный мастер спорта России по дзюдо.

Александр Козловский отметил, что фестиваль станет не только спортивным, но и культурным праздником. Гостей ждёт концерт творческих коллективов, а также интерактивные игры.

«Пасхальный спортивный фестиваль — это возможность активно провести выходной, стать частью большого события и зарядиться настоящим праздничным настроением», - заключил депутат.