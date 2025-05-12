Спорт

Состоялось первенство города Великие Луки по велосипедному спорту «Открытие сезона»

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Первенство города Великие Луки по велосипедному спорту «Открытие сезона» состоялось в Центре подготовки велосипедистов города Великие Луки 10-11 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фотографии: Центр подготовки велосипедистов города Великие Луки

Соревнования собрали юных и опытных гонщиков, дав старт новому сезону велоспорта в регионе.

Результаты

Индивидуальная гонка на время:

Девушки 10 лет и младше (2015 г.р. и младше); 2,5 км

1 - Полина Волкова

Девушки 11-12 лет (2013-2014 г.р.); 5 км

1 - Александра Иванова

3 - Анастасия Снигирева

Юноши 11-12 лет (2013-2014 г.р.); 5 км

3 - Макар Булынин

Девушки 13-14 лет (2011-2012 г.р.), 10 км

2 - Карина Осипова

Юноши 13-14 лет (2011-2012 г.р.), 10 км

3 - Михаил Тишин

Девушки 15-16 лет (2009-2010 г.р.), 10 км

1 - Дарья Богданова

Юноши 15-16 лет (2009-2010 г.р.), 10 км

2 - Виктор Котусев

Юниорки 17 лет и старше (2008 г.р. и старше), 10 км

1 - Алина Кузнецова

Юниоры 17 лет и старше (2008 г.р. и старше), 10 км

1 - Максим Степанов

2 - Кирилл Князев

3 - Евгений Максименок

Групповая гонка:

Девушки 10 лет и младше (2015 г.р. и младше); 5 км

1 - Полина Волкова

Девушки 11-12 лет (2013-2014 г.р.); 10 км

1 - Александра Иванова

3 - Анастасия Снигирева

Девушки 13-14 лет (2011-2012 г.р.), 10 км

2 - Карина Осипова

Юноши 13-14 лет (2011-2012 г.р.), 25 км

2 - Михаил Тишин

Юноши 15-16 лет (2009-2010 г.р.), 25 км

2 - Филипп Демченко

3 - Виктор Котусев

Юниорки 17 лет и старше (2008 г.р. и старше), 25 км

1 - Алина Кузнецова

Юниоры 17 лет и старше (2008 г.р. и старше), 25 км