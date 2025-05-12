Состоялось первенство города Великие Луки по велосипедному спорту «Открытие сезона»

Первенство города Великие Луки по велосипедному спорту «Открытие сезона» состоялось в Центре подготовки велосипедистов города Великие Луки 10-11 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.
Фотографии: Центр подготовки велосипедистов города Великие Луки
Соревнования собрали юных и опытных гонщиков, дав старт новому сезону велоспорта в регионе.
Индивидуальная гонка на время:
Девушки 10 лет и младше (2015 г.р. и младше); 2,5 км
Девушки 11-12 лет (2013-2014 г.р.); 5 км
Юноши 11-12 лет (2013-2014 г.р.); 5 км
Девушки 13-14 лет (2011-2012 г.р.), 10 км
Юноши 13-14 лет (2011-2012 г.р.), 10 км
Девушки 15-16 лет (2009-2010 г.р.), 10 км
Юноши 15-16 лет (2009-2010 г.р.), 10 км
Юниорки 17 лет и старше (2008 г.р. и старше), 10 км
Юниоры 17 лет и старше (2008 г.р. и старше), 10 км
Групповая гонка:
Девушки 10 лет и младше (2015 г.р. и младше); 5 км
Девушки 11-12 лет (2013-2014 г.р.); 10 км
Девушки 13-14 лет (2011-2012 г.р.), 10 км
Юноши 13-14 лет (2011-2012 г.р.), 25 км
Юноши 15-16 лет (2009-2010 г.р.), 25 км
Юниорки 17 лет и старше (2008 г.р. и старше), 25 км
Юниоры 17 лет и старше (2008 г.р. и старше), 25 км