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Спорт

Псковские гребцы завоевали бронзовые медали на всероссийских соревнованиях

12.05.2025 15:31|ПсковКомментариев: 0

В Твери проходили всероссийские соревнования «57-я регата памяти тверского купца Афанасия Никитина» с 9 по 11 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области, псковичи стали призерами. 

Фотография: Центр спортивной подготовки Псковской области

В соревнованиях приняли участие более 300 участников из 17 регионов России.

Псковичи Артемий Усанов и Владислав Забродин в двойке без рулевого среди юношей до 19 лет завоевали бронзовые медали.

Подготовкой спортсменов занимается тренер Сергей Николаев.

Источник: Псковская Лента Новостей
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