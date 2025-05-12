Спорт

Псковские гребцы завоевали бронзовые медали на всероссийских соревнованиях

В Твери проходили всероссийские соревнования «57-я регата памяти тверского купца Афанасия Никитина» с 9 по 11 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области, псковичи стали призерами.

Фотография: Центр спортивной подготовки Псковской области

В соревнованиях приняли участие более 300 участников из 17 регионов России.

Псковичи Артемий Усанов и Владислав Забродин в двойке без рулевого среди юношей до 19 лет завоевали бронзовые медали.

Подготовкой спортсменов занимается тренер Сергей Николаев.