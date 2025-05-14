Спорт

Индивиудальные соревнования по компьютерному спорту пройдут 18 мая в псковской деревне Борисовичи

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В Portal VR 18 мая пройдут соревнования по компьютерному спорту, сообщили в Telegram-канале «Цифровой спорт Псковской области».

Соревнования организуют в индивидуальном формате, где каждый участник играет самостоятельно.

Дисциплины:

«стратегия в реальном времени» (StarCraft II),

«файтинг» (Tekken),

симулятор дрон-рейсинга (DCL – The Game),

«соревновательная головоломка» (Tetris).

Место проведения: Завеличенская улица, дом 23, деревня Борисовичи Псковского района, площадка Portal VR

К дисциплинам «Стратегия в реальном времени», «Соревновательная головоломка» и «Файтинг» допускаются спортсмены, достигшие 14 лет.

Участие бесплатное. Зарегистрироваться на соревнования можно по ссылке.

Организаторами выступают: комитет по спорту Псковской области, Федерация компьютерного спорта Псковской области, Движение Первых в Псковской области, виртуальная реальность с Portal VR Псков.