Спорт

Команда воспитанницы псковского футбола завоевала титул первого чемпиона Казахстана

Женская команда «Кайрат футзал», в которой играет псковичка Дарья Башлыкова, завоевала титул первого чемпиона Казахстана по футзалу среди женских команд сезона 2025 года, сообщили в группе «ЖФК "ОрелГУ-КПРФ"» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «ЖФК "ОрелГУ-КПРФ"» / «ВКонтакте»

Дарья Башлыкова внесла вклад в победу команды, отличившись пятью точными ударами.

Воспитанница псковского футбола родилась в 2001 году. Училась в Псковском педагогическом комплексе, школе №25. Начала заниматься футболом с 8 лет. Первый тренер Елена Горобец. В 2019 году поступила в Орловский государственный университет имени Тургенева и стала членом команды «ОрелГУ-КПРФ».