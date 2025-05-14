Самое продолжительное детское шахматное мероприятие года завершилось в Пскове

В Пскове завершилось самое продолжительное детское шахматное мероприятие года - личное первенство города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».
Фотографии: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»
В этом году первенство включало в себя турниры по классическим, быстрым шахматам и блицу и было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
С 26 апреля по 4 мая в 10 возрастных группах приняли участие 99 человек.
Технические результаты:
Мальчики до 9 лет
- Семён Федоров (спортивная школа «Бригантина»)
- Захар Дмитриев (Анлим)
- Владимир Самсонов (Анлим)
Мальчики до 11 лет
- Александр Злобинский (Анлим)
- Дмитрий Шерешков (Лидер)
- Роман Ишков (Анлим)
Мальчики до 13 лет
- Максим Денисов (Лидер)
- Павел Ефимов (Анлим)
- Анвар Файзулин (спортивная школа «Бригантина»)
Юноши до 15 лет
- Дмитрий Голубев
- Степан Ильин (спортивная школа «Бригантина»)
- Александр Баранов (Лидер)
Юноши до 17 лет
- Ростислав Бобовкин
- Владислав Дружинин
- Павел Васильев (Лидер)
Юноши до 19 лет
- Николай Никитин (Лидер)
- Максим Иванов (спортивная школа «Бригантина»)
Девочки до 9 лет
- Валерия Малыгина (играла с девочками до 11 лет)
Девочки до 11 лет
- Ольга Петрова (Пломбир)
- Валерия Кузнецова (Анлим)
- Наталья Филиппова (спортивная школа «Бригантина»)
Девочки до 13 лет
- Мила Безменова (Студия шахмат и таврелей Г. Шаранкова)
- Анастасия Дулина (Анлим)
- Елизавета Ульянова (Анлим)
Девушки до 15 лет
- Анастасия Ульянова (Анлим)
- Ника Пикалева (Пломбир)
- Мария Червоннова (Студия шахмат и таврелей Г. Шаранкова)
Девушки до 17 лет
- Анастасия Филиппова
- Вероника Петрова (Лидер)
- Амелия Мудренина (Лидер)
Девушки до 19 лет
- Кристина Стельмашёнок (играла в турнире с девочками до 17 лет).