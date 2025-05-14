Спорт

Самое продолжительное детское шахматное мероприятие года завершилось в Пскове

В Пскове завершилось самое продолжительное детское шахматное мероприятие года - личное первенство города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».

Фотографии: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»

В этом году первенство включало в себя турниры по классическим, быстрым шахматам и блицу и было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

С 26 апреля по 4 мая в 10 возрастных группах приняли участие 99 человек.

Технические результаты:

Мальчики до 9 лет

Семён Федоров (спортивная школа «Бригантина»)

Захар Дмитриев (Анлим)

Владимир Самсонов (Анлим)

Мальчики до 11 лет

Александр Злобинский (Анлим)

Дмитрий Шерешков (Лидер)

Роман Ишков (Анлим)

Мальчики до 13 лет

Максим Денисов (Лидер)

Павел Ефимов (Анлим)

Анвар Файзулин (спортивная школа «Бригантина»)

Юноши до 15 лет

Дмитрий Голубев

Степан Ильин (спортивная школа «Бригантина»)

Александр Баранов (Лидер)

Юноши до 17 лет

Ростислав Бобовкин

Владислав Дружинин

Павел Васильев (Лидер)

Юноши до 19 лет

Николай Никитин (Лидер)

Максим Иванов (спортивная школа «Бригантина»)

Девочки до 9 лет

Валерия Малыгина (играла с девочками до 11 лет)

Девочки до 11 лет

Ольга Петрова (Пломбир)

Валерия Кузнецова (Анлим)

Наталья Филиппова (спортивная школа «Бригантина»)

Девочки до 13 лет

Мила Безменова (Студия шахмат и таврелей Г. Шаранкова)

Анастасия Дулина (Анлим)

Елизавета Ульянова (Анлим)

Девушки до 15 лет

Анастасия Ульянова (Анлим)

Ника Пикалева (Пломбир)

Мария Червоннова (Студия шахмат и таврелей Г. Шаранкова)

Девушки до 17 лет

Анастасия Филиппова

Вероника Петрова (Лидер)

Амелия Мудренина (Лидер)

Девушки до 19 лет