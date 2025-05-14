Спорт

Спортсмены из Пскова поборются за Кубок городов воинской славы в Гатчине

Спортсмены из Пскова примут участие в «Кубке городов воинской славы», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в комитете по спорту Ленинградской области.

Изображение: комитет по спорту Ленинградской области

В Гатчине соберутся с 19 по 22 мая спортсмены из 13 городов, которым было присвоено звание «Города воинской славы Российской Федерации». Помимо Пскова в соревнованиях примут участие: Калач-на-Дону, Воронеж, Белгород, Тихвин, Выборг, Колпино, Ломоносов, Архангельск, Великий Новгород, Орел, Луга и Гатчина.

Юные спортсмены в возрасте 12-16 лет поборются за победу в семи видах спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, самбо, настольный теннис, легкая атлетика, шашки и шахматы.

Программа соревнований: