Итоговые соревнования по спортивной аэробике «Весна на Ловати» пройдут в Великих Луках

Уже восьмой год подряд в Псковской области пройдут традиционные соревнования по спортивной аэробике «Весна на Ловати». Этот турнир, который проводится в мае, стал своеобразным подведением итогов спортивного года. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала тренер высшей категории, судья всероссийской категории Алевтина Шолохова.
Соревнования соберут команды из Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Сланцев, Пскова и Великих Лук. Участниками турнира становятся спортсмены различных возрастных категорий — от самых маленьких воспитанников спортивных школ, рожденных в 2019 году, до подростков в возрасте от 15 до 17 лет.
Соревнования предусматривают широкий спектр дисциплин: индивидуальные выступления девушек и мальчиков, смешанные пары, тройки, группы и танцевальные виды гимнастики.
Спортивный праздник традиционно окончится грандиозным флешмобом, который в нынешнем году посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Торжественное открытие состоится 17 мая в 13:00 в Великих Луках, в Великолукской государственной академии физкультуры и спорта (улица Краснофлотская набережная, дом 4).