Спорт

Итоговые соревнования по спортивной аэробике «Весна на Ловати» пройдут в Великих Луках

Уже восьмой год подряд в Псковской области пройдут традиционные соревнования по спортивной аэробике «Весна на Ловати». Этот турнир, который проводится в мае, стал своеобразным подведением итогов спортивного года. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала тренер высшей категории, судья всероссийской категории Алевтина Шолохова.

Соревнования соберут команды из Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Сланцев, Пскова и Великих Лук. Участниками турнира становятся спортсмены различных возрастных категорий — от самых маленьких воспитанников спортивных школ, рожденных в 2019 году, до подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

Соревнования предусматривают широкий спектр дисциплин: индивидуальные выступления девушек и мальчиков, смешанные пары, тройки, группы и танцевальные виды гимнастики.

«Итоги состязаний играют ключевую роль в формировании сборной команды Псковской области по спортивной аэробике, которая участвует в российских турнирах высокого уровня. Для многих начинающих спортсменов это шанс показать прогресс и возможности роста. Некоторые из них могут впервые попасть в команду региона, добившись значительных успехов и подтвердив своё мастерство», - отметила Алевтина Шолохова.

Спортивный праздник традиционно окончится грандиозным флешмобом, который в нынешнем году посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественное открытие состоится 17 мая в 13:00 в Великих Луках, в Великолукской государственной академии физкультуры и спорта (улица Краснофлотская набережная, дом 4).