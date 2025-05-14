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Спорт

Первенство региона по дзюдо прошло в Великих Луках в минувшие выходные

19.05.2025 10:30|ПсковКомментариев: 0

При поддержке «Единой России» 17 мая в Великих Луках прошло первенство Псковской области по дзюдо среди юношей и девушек 2009-2011 годов рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фотографии: клуб единоборств «Отечество - Псковская область»

Соревнования собрали около 100 участников со всего региона. Кроме того, в этот день состоялся и межрегиональный турнир по дзюдо «Победа», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, среди мальчиков 2012-2013 годов рождения и 2014-2015 годов рождения, который собрал более 60 человек.

Во время торжественной церемонии открытия соревнований к участникам, гостям, судьям и зрителям обратился региональный координатор партийного проекта «Выбор сильных» Владимир Владимиров.

 

Он напомнил, что этот турнир - не только спортивное событие, но и дань уважения тем, кто отдал свои жизни за свободу и мир. «Великая Отечественная война - это страница нашей истории, наполненная героизмом, мужеством и стойкостью. Мы чтим память всех тех, кто сражался на фронтах, кто трудился в тылу, кто не щадил сил ради Победы. Их подвиг вдохновляет нас на новые свершения и достижения», - подчеркнул Владимир Владимиров.

«Сегодня на татами выйдут лучшие спортсмены из разных регионов. Выражаю благодарность всем участникам за то, что вы выбрали дзюдо - вид спорта, который формирует характер, дисциплину и уважение к сопернику. Пусть каждый из вас покажет свои лучшие качества, проявит спортивный дух и стремление к победе. Желаю всем удачи, честной борьбы и ярких побед! Пусть этот турнир станет не только площадкой для соревнований, но и местом для обмена опытом, дружбы и единения», - добавил он.
 

Напомним, содействие здоровому образу жизни и создание условий для развития массового и любительского спорта являются важными задачами народной программы «Единой России». В рамках этой программы продолжается реализация комплекса мероприятий, направленных на улучшение здоровья жителей Псковской области. Особое внимание уделяется развитию спорта и популяризации здорового образа жизни среди молодых людей, так как это необходимо, чтобы вырастить и воспитать здоровое и активное поколение, заключили в региональном отделении партии. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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