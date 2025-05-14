Спорт

В Великих Луках прошёл мастер-класс международного проекта «Её мир, её правила»

18 мая на базе учебно-спортивного комплекса ВЛГАФК прошёл мастер-класс в рамках международного проекта «Her World, Her Rules» («Её мир, её правила»), направленный на популяризацию женского баскетбола среди подрастающего поколения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Фотографии: администрация города Великие Луки

Проект, реализуемый под эгидой ФИБА-Европа в сотрудничестве с Российской федерацией баскетбола, входит в стратегическое направление «Женщины в баскетболе» и стал знаковым событием для юных спортсменок Великих Лук. Мастер-класс провели звёзды отечественного баскетбола — Наталья Меркулова и Наталья Водопьянова.

Наталья Меркулова — специалист по физической подготовке, тренер международного уровня, призёр чемпионатов Европы и США. Наталья Водопьянова — заслуженный мастер спорта России, спортивный директор РФБ, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр (2004, 2008).

С приветственным словом к участницам и гостям мероприятия обратился глава администрации города Андрей Беляев. Он поблагодарил известных спортсменок за визит и пожелал юным баскетболисткам вдохновения и спортивных побед.

В проведении мастер-класса также принимали участие тренеры спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», которые ассистировали приглашённым наставникам.