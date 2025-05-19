Спорт

Сборная по шахматам из Псковского района стала лучшей на первенстве области

Подведены итоги командного первенства Псковской области по шахматам 2025 года среди юниоров 2007 года рождения и моложе, посвященное подвигам советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации шахмат региона.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Отметить юбилей Великой Победы и отдать дань памяти воинам Рабоче-Крестьянской Красной армии, труженикам тыла, которые ради Победы, проявив героизм и мужество, жертвовали порой и свои жизни, в город Опочку приехали 27 команд (81 игрок) из районов и городов нашей области, а также спортивных клубов и образовательных организаций.

Перед началом соревнований участников поприветствовали и поздравили с 80-й годовщиной Великой Победы официальные лица: первый заместитель главы Опочецкого муниципального округа Виктор Александров и президент Федерации шахмат Псковской области, который выступил ещё и в роли главного судьи соревнований, Дмитрий Шахов, а также директор гимназии им. А.Д. Петрова Юрий Богашёв. Танцевальный номер, посвященный памяти о героях Великой Отечественной войны и погибших мирных жителях Советского Союза, исполнил хореографический ансамбль «Шанс».

Лучшими командами среди районов Псковской области по итогам первенства стали:

юношеская сборная команда Псковского района;

юношеская сборная команда Пыталовского муниципального округа;

юношеская сборная команда Пушкиногорского муниципального округа.

В групповом турнире, в котором могли играть не только юношеские сборные городов Пскова и Великие Луки, но и команды спортивных клубов, развивающих вид спорта «шахматы», победу одержала первая сборная команда Пскова.

Вторыми финишировали шахматисты второй сборной Пскова.

Бронзовые награды первенства завоевали шахматисты спортивного клуба «Бригантина -Ледовый».

Участникам, отличившимся в шахматных баталиях, были вручены медали, грамоты и ценные подарки от ГАОУ ДО «Лидер» и Федерации шахмат Псковской области, которые вручили президент региональной Федерации шахмат Дмитрий Шахов и главный тренер Псковской области по шахматам Александр Шпак.