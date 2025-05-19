Областной фестиваль комплекса ГТО пройдет в Пушкинских Горах

Областной летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций региона пройдет в Пушкинских Горах с 26 по 27 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Открытие фестиваля начнётся 26 мая в 14:30 на городском стадионе по адресу: улица Лесная, дом 32. Соревнования стартуют в 15:00 и продлятся до 19:30.
Участники фестиваля продемонстрируют свои способности в дисциплинах, включённых в нормативы ГТО:
Порядок выступления команд определяется жеребьёвкой. Финал соревнований пройдет 27 мая.