Спорт

Областной фестиваль комплекса ГТО пройдет в Пушкинских Горах

Областной летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций региона пройдет в Пушкинских Горах с 26 по 27 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Открытие фестиваля начнётся 26 мая в 14:30 на городском стадионе по адресу: улица Лесная, дом 32. Соревнования стартуют в 15:00 и продлятся до 19:30.

Участники фестиваля продемонстрируют свои способности в дисциплинах, включённых в нормативы ГТО:

бег на дистанции 60 метров,

подъём туловища за одну минуту,

наклон вперёд, стоя на гимнастической скамье,

сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (для девушек),

подтягивание на перекладине (для юношей),

прыжок в длину с места,

бег на дистанциях 1500 метров (четвёртая ступень) и 2000 метров (пятая ступень).

Порядок выступления команд определяется жеребьёвкой. Финал соревнований пройдет 27 мая.