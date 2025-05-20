Спорт

Чемпионат области по подводной охоте пройдет в Себежском районе

В рамках фестиваля RUFest-2025 чемпионат Псковской области по подводной охоте пройдет в Себежском районе с 12 по 15 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации подводного спорта Псковской области.

Фото: Федерация подводного спорта Псковской области

С 12 по 15 июня на фестивале RUFest-2025 пройдут двухдневные соревнования чемпионата Псковской области по подводной охоте, а также параллельным зачетам - первый этап кубка регионов 2025 года. Второй этап пройдет в Ленинградской области в городе Приморске с 24 по 27 июня, третий этап запланирован в Нижнем Новгороде с 20 по 21 сентября.

Чемпионат пройдет на берегу Себежского озера.

Для предварительной регистрации участник соревнований должен отправить Ф.И.О., город, номер телефона и размер футболки на адрес: usfpr@mail.ru.

Все предварительно зарегистрированные до 2 июня участники получат памятные футболки.