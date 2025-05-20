Спорт

Елена Даньшова: Физкультура должна быть в радость

Введение обязательного экзамена по физкультуре для школьников не одобряет депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №6, заместитель председателя комитета по труду и социальной политике, директор великолукской средней общеобразовательной школы №12 имени Маршала К. К. Рокоссовского Елена Даньшова, такую позицию она обозначила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Нет, я не поддерживаю. Почему? Потому что очень много детей, которые сейчас имеют определенные отклонения в здоровье. Их становится все больше, к сожалению. Поэтому нужно подходить очень тонко к этому вопросу. Не зря сейчас каждый год родители берут справку о том, какая группа здоровья у ребенка по физкультуре. Раньше такого не было», - сказала Елена Даньшова.

Депутат отметила, что сейчас дети имеют возможность сдавать нормы ГТО и получать за это дополнительные баллы для поступления в вузы.

«Физкультура должна быть в радость, чтобы ребенок между уроками мозг мог как-то более-менее расслабить», - заключила Елена Даньшова.

Напомним, член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре, член ОП Республики Татарстан Ольга Павлова предложила ввести обязательный экзамен по физкультуре.