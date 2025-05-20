Елена Даньшова: Физкультура должна быть в радость

Введение обязательного экзамена по физкультуре для школьников не одобряет депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №6, заместитель председателя комитета по труду и социальной политике, директор великолукской средней общеобразовательной школы №12 имени Маршала К. К. Рокоссовского Елена Даньшова, такую позицию она обозначила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Депутат отметила, что сейчас дети имеют возможность сдавать нормы ГТО и получать за это дополнительные баллы для поступления в вузы.
«Физкультура должна быть в радость, чтобы ребенок между уроками мозг мог как-то более-менее расслабить», - заключила Елена Даньшова.
Напомним, член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре, член ОП Республики Татарстан Ольга Павлова предложила ввести обязательный экзамен по физкультуре.