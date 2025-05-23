Спорт

Лучница из Псковской области стала призером Кубка Европы

С 11 по 18 мая в городе София (Болгария) прошли международные соревнования по стрельбе из лука (молодёжный Кубок Европы), в которых принимала участие спортсменка из Псковской области Милана Мурзина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фотография: Центр спортивной подготовки Псковской области

В финальном спарринге Милана Мурзина уступила итальянской спортсменке и завоевала серебряную медаль.

В центре поздравили спортсменку и её тренера Виталия Андреева с медалью и пожелали дальнейших успехов.