Спорт

V Всероссийские соревнования по кудо «Кубок Александра Невского» пройдут в Пскове

В пятый раз в Пскове пройдут Всероссийские соревнования по кудо «Кубок Александра Невского» среди юношей и юниоров в возрасте от 12 до 17 лет. 24 мая в мероприятии примут участие команды из 18 регионов России, представляющие 25 городов страны, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.

Среди участников — воспитанники спортивных секций и клубов из Москвы, Пскова, Печор, Острова, Порхова, Великих Лук, Санкт-Петербурга, Воронежа, Череповца, Ухты, Обнинска, Ярославля, Выборга, Углича, Ульяновска, Нижневартовска, Ставрополя, Нижнего Новгорода, Тамбова, Красноярска, Костромы, Клина, Магнитогорска и Новосибирска.

Ожидается участие более 150 спортсменов, готовых продемонстрировать свои умения и волю к победе в честной борьбе.