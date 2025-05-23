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Еженедельный забег «5 вёрст» прошёл в 156-й раз в Пскове

25.05.2025 15:40|ПсковКомментариев: 0

Еженедельный старт «5 вёрст» прошёл 156-й раз на Набережной реки Великой в Пскове вчера, 24 марта. В забеге приняли участие 43 атлета, которые преодолели дистанцию длинной пять километров. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «5 вёрст Псков».

Шесть спортсменов смогли обновить свои личные рекорды на трассе «5 вёрст».

Алина Сейц вступила в клуб «10 финишей», так как преодолела традиционную дистанцию в юбилейный раз. Среди новичков в составе финишировавших поприветствовали Наталью Чекменёву.

Помимо этого, в организации забега принимали участие десять волонтёров, которые раздавали угощения спортсменам на финише.

Следующий старт на Набережной реки Великой пройдёт 31 мая. Присоединиться и стать участником забега может любой желающий. 

Теги: #спорт #Псков #5 вёрст
Источник: Псковская Лента Новостей
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