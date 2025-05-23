Спорт

Псковские трейсеры вышли в финал всероссийских соревнований по паркуру

В минувшие выходные, с 24 по 25 мая, Санкт-Петербург стал площадкой для межрегионального этапа всероссийских соревнований по паркуру «Паркур Лига». Спортсмены псковской паркур-школы «Ирбис» достойно выступили, завоевав призовые места в нескольких категориях. Это позволило им пройти в финал, где осенью они представят Псков на соревнованиях, сообщил Псковской Ленте Новостей представитель паркур-школы Илья Липунов.

Спортивный зал «Юкандо» стал соревновательной площадкой для команд не только из Санкт-Петербурга и Пскова, но и из Гомеля, Выборга и Минска.

Межрегиональный этап длился два дня: в субботу трейсеры разных возрастов выступали в номинации фриран (забег с исполнением акробатических элементов), в воскресенье — спидран (забег на скорость).

В скорости и акробатике соревновались не только мальчики, но и девочки. Так, две спортсменки школы «Ирбис» завоевали место на пьедестале и представят свои умения в финале всероссийских соревнований «Паркур Лиги» в Туле.

Категория «фриран» 3 место Маргарита Моисеева (девочки 2012-2011 годы рождения);

Категория «спидран» - 3 место Екатерина Виноградова (девочки 2014-2013 годы рождения).

В мужской категории по спидрану Псков представит Павел Иванов (2014-2013 годы рождения), занявший 2-е место.

«Наша команда — постоянный участник "Паркур Лиги". Многие ребята впервые попробовали свои силы в этом году. Хоть не все одержали победу, такие соревнования важны для понимания духа соперничества. Мы рады, что ученики смогли проявить себя. Особенно приятно, что наши девочки второй год занимают призовые места. Все получили массу эмоций, и мы уже готовимся к финалу, чтобы выступить достойно», - отметил директор школы «Ирбис» Илья Липунов.

Напомним, ранее в Пскове прошел внутришкольный отборочный этап.