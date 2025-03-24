Спорт

Внутришкольный этап всероссийских соревнований по паркуру состоялся в Пскове

Внутришкольный этап всероссийских соревнований «Паркур Лига» состоялся сегодня, 29 марта, в зале экстремального вида спорта «Ирбис», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Внутришкольный этап — это первая ступень на пути к всероссийским соревнованиям по паркуру. Этап проводится во всех школах паркура, включенных в проект. Главная цель — отбор наиболее подготовленных участников для последующих соревнований.

Следующий, межрегиональный этап пройдёт в одном из пяти межрегиональных центров проекта «Паркур Лига».

По результатам соревнований призеры и победители получают путевку в финал. А уже всероссийский финал соберет сильнейших спортсменов проекта из разных уголков России и стран СНГ. Победители финала получают статус чемпионов «Паркур Лиги».

В отборочном этапе приняли участие 20 спортсменов в возрастной категории от 10 до 16 лет. Сложность нормативов варьировалась в зависимости от возраста и пола участника.

Спортсмены сдавали 5 нормативов: прыжок через препятствие на дальность (манки темп), прыжок на стену с удержанием (прыжок в кэт-лип), отжимания, челночный бег с препятствием и берпи.

На межрегиональный этап вышли:

Никита Чеботарев (2012);

Леонид Булатов (2012);

Семен Калинин (2014);

Платон Скородумов (2013);

Алексей Венедиктов (2014).

Напомним, ранее в комитет по спорту Псковской области аккредитовал региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация воздушно-силовой атлетики России» в Псковской области и наделил его статусом региональной спортивной федерации.

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Также федерация уже проводила всероссийский паркур-джем.