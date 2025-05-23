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Спорт

Спортсменки из Псковской области победили в Майской регате на гребном канале «Мячино»

26.05.2025 18:27|ПсковКомментариев: 0

В минувшие выходные в Великом Новгороде на гребном канале «Мячино» прошла юбилейная 50-я Майская регата с участием спортсменов из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по спорту.

Фотография: комитет по спорту Псковской области

Четвёрка девушек в составе Алисы Веселовой, Алёны Смоленцевой, Ульяны Фицай и Ксении Радионовой (ДЮСШ посёлок Дедовичи) стали победителями в четверке парной (4х ЖЮА);

Алиса Веселова, Алена Смоленцева (ДЮСШ посёлок Дедовичи) стали бронзовыми призерами среди девушек до 19 лет, двойка парная (2х ЖЮА).

Тренирует спортсменок Андрей Сидоркевич.

Источник: Псковская Лента Новостей
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