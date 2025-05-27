Спорт

Участие в Кубке города Пскова по карате приняли свыше 400 спортсменов

Кубок города Пскова по карате WKF прошел 24 мая. В соревнованиях приняли участие более 400 участников из Псковской, Новгородской и Ленинградской областей, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фото здесь и далее: Антон Потебня

«Это очень яркое и достойное завершение соревновательного сезона. Впереди у нас летние сборы, отдых, и уже в сентябре стартует новый сезон, в котором, уверен, мы покажем еще более выдающийся результат», — рассказал председатель Федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Кубок города прошел в разделах индивидуальное ката, ката-группа, индивидуальное кумите, командное кумите.

«В этом году мы собрали рекордное для нас количество участников. Слаженная работа оргкомитета и судейской коллегии позволили провести соревнования без накладок, точно в регламенте и буквально на одном дыхании с открытия и до завершения турнира», —поделился зампредседателя оргкомитета турнира Михаил Шалыгин.

Победителям и призерам будут присвоены соответствующие разряды по виду спорта карате.