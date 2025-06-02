Спорт

500 порций мороженого раздадут на «Вики-фест» в Пскове

500 порций мороженого раздадут на «Вики-фест» в Пскове 14 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

«Вики-фест» пройдет в формате OPEN-AIR в парке строителей в 11.00. В рамках фестивальной программы всем юным гостям праздника будут выдавать мороженое от партнера ГК «Мега холод» и «Фабрики мороженого». Организаторы запланировали раздать 500 порций охлаждающего лакомства в парке строителей.

Площадки фестиваля рассчитаны на взрослых, на детей и семейную аудиторию. Гостей ожидают выступления, мастер-классы, призы и подарки. Вход свободный.

Фестиваль организован представителем Федерации джампинг фитнеса России, Автономной некоммерческой организацией «Центр воздушной гимнастики и пилонного спорта "ВИКИ СПОРТ"» при участии Школа танцев Dance Family города Пскова.

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