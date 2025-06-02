Спорт

Мини-батуты смогут опробовать псковичи на Viki Fest

Viki Fest пройдёт в Пскове 14 июня. В рамках фестиваля пройдёт флешмоб на минибатутах, в котором смогут принять участие все желающие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Центральное место в программе фестиваля занимает джампинг фитнес! Все гости смогут увидеть яркие номера, в том числе и те, которые стали победителями на Кубке России в Москве.

Помимо этого, все жедающие смогут попробовать джампинг фитнес прямо на мероприятии. Единственным условием является наличие сменной обуви (кроссовок) — возраст, физическая подготовка и пол — не имеют значения.

Фестиваль организован представителем Федерации джампинг фитнеса атономной некоммерческой организацией «Центр воздушной гимнастики и пилонного спорта «Вики спорт»» при участии школы танцев «Dance Family» города Пскова.