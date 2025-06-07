Спорт

Боксер из Псковской области завоевал второе место на «Кубке Победы» в Москве

Боксер Мурат Юлдашев из Псковской области завоевал второе место на чемпионате войск национальной гвардии Российской Федерации по боксу «Кубок Победы» в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Федерации бокса России в СЗФО.

Фото здесь и далее: спортивный журналист Олег Лаптев

В соревнованиях принимали участие спортсмены в составах сборных команд ​Восточного, Северо-Западного, ​Северо-Кавказского, Приволжского, ​Сибирского, ​Уральского, Центрального, Южного округов и отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии. Северо-Западный федеральный округ представлял спортсмен из Псковской области Мурат Юлдашев.

В финале пскович одержал две уверенные победы. В решающем поединке судьи отдали предпочтение его сопернику, и Мурат Юлдашев завоевал серебряную медаль.

Псковский боксер тренируется под руководством Вадима Голика и Игоря Зуева.

«Мурат, прими самые искренние поздравления! Данные соревнования — это большой показатель для российского бокса в целом. Завоевать "серебро" на данном Кубке - уже большое достижение, на мой взгляд! Еще раз поздравляю с победой!» — обратился к спортсмену пресс-секретарь дирекции ФБР в СЗФО Олег Лаптев.