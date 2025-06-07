Спорт

Псковичи стали призерами международных соревнований по гребле

Спортсмены из Псковской области завоевали призовые места на международных соревнованиях «64-я большая московская регата - Кубок сильнейших спортсменов», которые прошли на гребном канале Москва с 5 по 8 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

В 2025 году в соревнованиях приняли участие более 1300 спортсменов из 11 стран: России, Республики Беларусь, Узбекистана, Казахстана, Пакистана, Азербайджана, Ирана, Кубы, Армении, Сербии и ОАЭ.

За 4 дня было проведено почти 500 заездов.

Псковичи заняли следующие места: