Спорт

Вечерний спортивный полет воздухоплавателей в Великих Луках отменен

Вечерний спортивный полет воздухоплавателей в Великих Луках 9 июня отменен из-за плохой погоды, сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Фото: «Воздухоплавание. Великие Луки»

Напомним, в этом году встреча собрала рекордное количество участников, в одном из самых ярких событий воздухоплавательного сезона примут участие 50 аэронавтов.

Ранее первый тренировочный полет состоялся в окрестностях деревни Платоново Псковской области. Участники встречи выполнили задание «вальс сомнений», пролетев расстояние до деревни Задежа.

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Генеральный брифинг для участников 29-й Международной встречи воздухоплавателей состоялся в Великолукском драматическом театре 9 июня.

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Напомним, 12 июня, в День России, состоится торжественная церемония открытия и общий старт аэростатов из крепости.

Генеральным спонсором мероприятия традиционно является ПАО «Газпром».

Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».

С историей мероприятия можно ознакомиться по ссылке ниже.