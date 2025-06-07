Стали известны имена участников Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Стали известны имена участников 29-ой Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».
Фото здесь и далее: «Воздухоплавание. Великие Луки»
«С 9 июня по 16 июня в городе Великие Луки проходит 29-я Международная встреча воздухоплавателей — одно из самых ярких, зрелищных и авторитетных событий в мире российского и международного воздухоплавания», - помнили в Telegram-канале.
В этом году участие в фестивале подтвердили более 50 экипажей из различных регионов России и зарубежья. В небо над Великими Луками поднимутся аэростаты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Псковской, Рязанской, Тульской, Томской, Калужской, Костромской, Новгородской областей, Пермского края, Крыма, а также команда из Республики Беларусь.
Среди участников – чемпионы России прошлых лет, признанные мастера воздухоплавательного спорта, а также молодые пилоты, только начинающие путь в этом удивительном виде спорта.
Участники 29-й Международной встречи воздухоплавателей:
Класс «Спорт»:
- Сергей Баженов (Нижегородская область) — аэростат «BaSe»;
- Сергей Латыпов (Москва) — аэростат «Аэронатц-2000»;
- Александр Маврин (Рязанская область) — аэростат «Коловрат»;
- Сергей Никитин (Псковская область) — аэростат «Байт»;
- Владимир Богданов (Псковская область) — аэростат «ЗЭТО»;
- Андрей Кульков (Тульская область) — аэростат «Тула»;
- Иван Меняйло (Московская область) — аэростат «Зигзаг»;
- Екатерина Ларикова (Новгородская область) — аэростат «СкалаЛаска»;
- Андрей Антонов (Москва) — аэростат «Сапфир-спорт»;
- Дмитрий Кузьминых (Московская область) — аэростат «Аэролама-Спорт»;
- Диана Насонова (Московская область) — аэростат «Аэролама»;
- Евгений Кравченко (Псковская область) — аэростат «ВЗЭФ»;
- Андрей Чижов (Ленинградская область) — аэростат «Санкт-Петербург»;
- Александр Ставарский (Псковская область) — аэростат «Инь-Янь»;
- Олег Снетков (Тульская область) — аэростат «Барбадос-спорт»;
- Марина Маврина (Рязанская область) — аэростат «Рязань-Спорт»;
- Наталия Иванова (Пермский край) — аэростат «Адреналин S»;
- Дмитрий Жохов (Тульская область) — аэростат «АэроНаТЦ-Оса»;
- Артём Бондаренко (Калужская область) — аэростат «Цапля»;
- Михаил Томуров (Нижегородская область) — аэростат «Саня»;
- Виктория Аршава (Московская область) — аэростат «ФВР»;
- Георгий Бакулин (Москва) — аэростат «Русь»;
- Марина Фёдорова (Новгородская область) — аэростат «РАЗДЕЛЯЙ»;
- Сергей Штенцов (Республика Крым) — аэростат «Надежда»;
- Сергей Лукоянов (Нижегородская область) — аэростат «НН»;
- Василий Котченко (Томская область) — аэростат «Русбалт»;
- Максим Валуев (Псковская область) — аэростат «Феникс»;
- Антон Тезавров (Костромская область) — аэростат «Креатив»;
- Дмитрий Димаков (Нижегородская область) — аэростат «ФВР Феникс»;
- Марк Стенин (Рязанская область) — аэростат «Феникс»;
- Владимир Шевчук (Псковская область) — аэростат «Великие Луки 850»;
- Вадим Салцевич (Псковская область) — аэростат «МИКРОН»;
- Иван Сундуков (Псковская область) — аэростат «Оса»;
- Илья Карпулев (Псковская область) — аэростат «Газпром».
Класс «Фиеста»:
- Антон Гапеев (Белоруссия);
- Михаил Лариков (Великие Луки) — аэростат «Солнышко»;
- Иван Никитин (Великие Луки) — аэростат «Байт-2500»;
- Вячеслав Явцев (Усть-Кокса) — аэростат «ТОП»;
- Андрей Ермолаев (Казань) — аэростат «СЕРДЦЕ ПЯТЕРОЧКИ»;
- Марина Котюкова (Великие Луки) — аэростат «Вершина»;
- Владимир Малышев (Великие Луки) — аэростат «Север»;
- Екатерина Чевжик (Великие Луки) — аэростат «Аэропорт»;
- Александр Талалуев (Великие Луки) — аэростат «Аэроволны»;
- Валерий Лосев (Великие Луки) — аэростат «Газпром».
Напомним, 12 июня, в День России, состоится торжественная церемония открытия и общий старт аэростатов из крепости.
Генеральным спонсором мероприятия традиционно является ПАО «Газпром».
Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».
С историей мероприятия можно ознакомиться по ссылке ниже.