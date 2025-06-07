Спорт

Стали известны имена участников Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Стали известны имена участников 29-ой Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Фото здесь и далее: «Воздухоплавание. Великие Луки»

«С 9 июня по 16 июня в городе Великие Луки проходит 29-я Международная встреча воздухоплавателей — одно из самых ярких, зрелищных и авторитетных событий в мире российского и международного воздухоплавания», - помнили в Telegram-канале.

В этом году участие в фестивале подтвердили более 50 экипажей из различных регионов России и зарубежья. В небо над Великими Луками поднимутся аэростаты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Псковской, Рязанской, Тульской, Томской, Калужской, Костромской, Новгородской областей, Пермского края, Крыма, а также команда из Республики Беларусь.

Среди участников – чемпионы России прошлых лет, признанные мастера воздухоплавательного спорта, а также молодые пилоты, только начинающие путь в этом удивительном виде спорта.

Участники 29-й Международной встречи воздухоплавателей:

Класс «Спорт»:

Сергей Баженов (Нижегородская область) — аэростат «BaSe»;

Сергей Латыпов (Москва) — аэростат «Аэронатц-2000»;

Александр Маврин (Рязанская область) — аэростат «Коловрат»;

Сергей Никитин (Псковская область) — аэростат «Байт»;

Владимир Богданов (Псковская область) — аэростат «ЗЭТО»;

Андрей Кульков (Тульская область) — аэростат «Тула»;

Иван Меняйло (Московская область) — аэростат «Зигзаг»;

Екатерина Ларикова (Новгородская область) — аэростат «СкалаЛаска»;

Андрей Антонов (Москва) — аэростат «Сапфир-спорт»;

Дмитрий Кузьминых (Московская область) — аэростат «Аэролама-Спорт»;

Диана Насонова (Московская область) — аэростат «Аэролама»;

Евгений Кравченко (Псковская область) — аэростат «ВЗЭФ»;

Андрей Чижов (Ленинградская область) — аэростат «Санкт-Петербург»;

Александр Ставарский (Псковская область) — аэростат «Инь-Янь»;

Олег Снетков (Тульская область) — аэростат «Барбадос-спорт»;

Марина Маврина (Рязанская область) — аэростат «Рязань-Спорт»;

Наталия Иванова (Пермский край) — аэростат «Адреналин S»;

Дмитрий Жохов (Тульская область) — аэростат «АэроНаТЦ-Оса»;

Артём Бондаренко (Калужская область) — аэростат «Цапля»;

Михаил Томуров (Нижегородская область) — аэростат «Саня»;

Виктория Аршава (Московская область) — аэростат «ФВР»;

Георгий Бакулин (Москва) — аэростат «Русь»;

Марина Фёдорова (Новгородская область) — аэростат «РАЗДЕЛЯЙ»;

Сергей Штенцов (Республика Крым) — аэростат «Надежда»;

Сергей Лукоянов (Нижегородская область) — аэростат «НН»;

Василий Котченко (Томская область) — аэростат «Русбалт»;

Максим Валуев (Псковская область) — аэростат «Феникс»;

Антон Тезавров (Костромская область) — аэростат «Креатив»;

Дмитрий Димаков (Нижегородская область) — аэростат «ФВР Феникс»;

Марк Стенин (Рязанская область) — аэростат «Феникс»;

Владимир Шевчук (Псковская область) — аэростат «Великие Луки 850»;

Вадим Салцевич (Псковская область) — аэростат «МИКРОН»;

Иван Сундуков (Псковская область) — аэростат «Оса»;

Илья Карпулев (Псковская область) — аэростат «Газпром».

Класс «Фиеста»:

Антон Гапеев (Белоруссия);

Михаил Лариков (Великие Луки) — аэростат «Солнышко»;

Иван Никитин (Великие Луки) — аэростат «Байт-2500»;

Вячеслав Явцев (Усть-Кокса) — аэростат «ТОП»;

Андрей Ермолаев (Казань) — аэростат «СЕРДЦЕ ПЯТЕРОЧКИ»;

Марина Котюкова (Великие Луки) — аэростат «Вершина»;

Владимир Малышев (Великие Луки) — аэростат «Север»;

Екатерина Чевжик (Великие Луки) — аэростат «Аэропорт»;

Александр Талалуев (Великие Луки) — аэростат «Аэроволны»;

Валерий Лосев (Великие Луки) — аэростат «Газпром».

Напомним, 12 июня, в День России, состоится торжественная церемония открытия и общий старт аэростатов из крепости.

Генеральным спонсором мероприятия традиционно является ПАО «Газпром».

Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».

С историей мероприятия можно ознакомиться по ссылке ниже.