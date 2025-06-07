Спорт

Псковский курсант завоевал золото на соревнованиях по панкратиону

Курсант Псковского филиала университета Федеральной службы исполнения наказания России завоевал золотую медаль на межрегиональном турнире по панкратиону, сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.

Фото: Пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

250 спортсменов из Псковской и Ленинградской областей приняли участие в межрегиональном турнире по панкратиону памяти псковских героев-пограничников, который состоялся в спортивном центре «Олимп» города Пскова.

Курсант первого курса Псковского филиала университета ФСИН России Ислам Медетханов одержал победу в дисциплине «Классический панкратион» и стал сильнейшим в весовой категории до 71 кг.

Победителя наградили золотой медалью и грамотой Псковской областной общественной организации «Федерация спортивных единоборств».