Псковский курсант завоевал золото на соревнованиях по панкратиону

Курсант Псковского филиала университета Федеральной службы исполнения наказания России завоевал золотую медаль на межрегиональном турнире по панкратиону, сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.
Фото: Пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России
250 спортсменов из Псковской и Ленинградской областей приняли участие в межрегиональном турнире по панкратиону памяти псковских героев-пограничников, который состоялся в спортивном центре «Олимп» города Пскова.
Курсант первого курса Псковского филиала университета ФСИН России Ислам Медетханов одержал победу в дисциплине «Классический панкратион» и стал сильнейшим в весовой категории до 71 кг.
Победителя наградили золотой медалью и грамотой Псковской областной общественной организации «Федерация спортивных единоборств».