Спорт

Первый семейный чемпионат по боулингу в Пскове собрал 105 участников

Первый семейный чемпионат по боулингу собрал 105 участников, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

12 июня в развлекательном комплексе «Лидер» состоялся первый семейный чемпионат по боулингу, приуроченный к празднованию Дня России.

В нем приняли участие 105 участников - 25 семей из города Пскова боролись за кубки и медали.

С приветственным словом выступила уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталия Соколова. Она отметила, что таких инициатив должно быть как можно больше.

Чемпионами стали три семьи, семья Степановых, Яковлевых и Хороводовых. Также наградили лучшего игрока, им стал Михаил Хороводов. Чемпионат прошел под девизом «Семья в деле», именно с таким девизом молодая семья Ивановых вышла с инициативой проведения чемпионата.