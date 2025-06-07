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Спорт

Первый семейный чемпионат по боулингу в Пскове собрал 105 участников

14.06.2025 17:19|ПсковКомментариев: 0

Первый семейный чемпионат по боулингу собрал 105 участников, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

12 июня в развлекательном комплексе «Лидер» состоялся первый семейный чемпионат по боулингу, приуроченный к празднованию Дня России.

В нем приняли участие 105 участников - 25 семей из города Пскова боролись за кубки и медали.

С приветственным словом выступила уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталия Соколова. Она отметила, что таких инициатив должно быть как можно больше.

 

Чемпионами стали три семьи, семья Степановых, Яковлевых и Хороводовых. Также наградили лучшего игрока, им стал Михаил Хороводов. Чемпионат прошел под девизом «Семья в деле», именно с таким девизом молодая семья Ивановых вышла с инициативой проведения чемпионата.

Источник: Псковская Лента Новостей
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