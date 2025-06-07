Первый семейный чемпионат по боулингу в Пскове собрал 105 участников

Первый семейный чемпионат по боулингу собрал 105 участников, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
12 июня в развлекательном комплексе «Лидер» состоялся первый семейный чемпионат по боулингу, приуроченный к празднованию Дня России.
В нем приняли участие 105 участников - 25 семей из города Пскова боролись за кубки и медали.
С приветственным словом выступила уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталия Соколова. Она отметила, что таких инициатив должно быть как можно больше.
Чемпионами стали три семьи, семья Степановых, Яковлевых и Хороводовых. Также наградили лучшего игрока, им стал Михаил Хороводов. Чемпионат прошел под девизом «Семья в деле», именно с таким девизом молодая семья Ивановых вышла с инициативой проведения чемпионата.