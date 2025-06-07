Спорт

Первенство по пляжному волейболу «Кубок Александра Невского» состоялось в Пскове

На городском пляже города Пскова сегодня, 15 июня, прошло масштабное спортивное событие — Открытое первенство Псковской области по пляжному волейболу «Кубок Александра Невского», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной общественной организацией «Федерацией волейбола».

Фото здесь и далее: Президент ПООО Федерация волейбола Сергей Иванов

Итоги Первенства Псковской области по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 15 лет, 2011-2012 года рождения:

Юноши:

1-е место: Виговский Кирилл и Пропастин Максим, СШ «Бригантина» - город Псков, тренер Сергей Иванов.

2-е место: Пасицкий Сергей и Зорин Кирилл, СШ «Бригантина» - город Псков, тренер Сергей Иванов.

3-е место: Самсонов Степан и Васильев Константин, Себежский МО - тренер Наталья Николаева.

Девушки:

1-е место: Андреева Анна и Добичева Ульяна, Пустошкинский ЦО - тренер Елена Прохорова.

2-е место: Савостина Дарья и Веременко Варвара, СШ «Бригантина» - город Псков, тренер Анжела Цветкова.

3-е место: Гончарук Злата и Клинова Валерия, СШ «Бригантина» - город Псков, тренер Анжела Цветкова.

Среди юношей и девушек до 17 лет, 2009-2010 года рождения:

Юноши:

1-е место: Святослав Зюсько и Лаврентий Куликов, СШ «Бригантина» - город Псков, тренер Сергей Иванов.

2-е место: Константин Кустов и Никита Белюков, СШ «Бригантина» - город Псков, тренер Сергей Иванов.

3-е место: Антон Александров и Даниил Андреев - Печорский МО, тренер Эльвира Строителева.

Девушки:

1-е место: Василиса Петрова и Елизавета Александрова, СШ «Бригантина» - город Псков, тренер Анжела Цветкова.

2-е место: Анастасия Кустова и Вероника Иванова, Лицей №10 - город Псков, тренер Сергей Кошелев.

3-е место: Валерия Демешко и Диана Добичева, Пустошкинский ЦО - тренер Елена Прохорова.

Среди юношей до 19 лет, 2007-2008 года рождения:

1-е место: Кирилл Богомолов и Марк Таргоня, СШ «Бригантина» - город Псков, тренер Александр Гаврилов.

2-е место: Иван Ерёмин и Илья Николаев, СШ «Бригантина» - город Псков, тренер Александр Гаврилов.

3-е место: Арсений Баранов и Никита Герасимов, СШ «Бригантина» - город Псков, тренер Александр Гаврилов.

Среди юношей и девушек до 13 лет, 2013 года рождения и младше:

Юноши:

1-е место: Владислав Гуз, Иван Зворыкин, Артём Бутенков, Родан Богданов-Лебедев - Себежский МО, тренер Наталья Николаева.

2-е место: Максим Виговский, Константин Сизенцев, Владимир Героев, Алексей Герасимов, СШ «Бригантина» - город Псков, тренер Сергей Иванов.

3-е место: Егор Гаранов, Никита Марцеха, Илья Марцеха, Иван Седов, СШ «Бригантина» - город Псков, тренер Сергей Иванов.

Девушки:

1-е место: Марья Типикина, Марьяна Балабаева, Екатерина Иванова, Василиса Марченко, СШ «Бригантина» - город Псков, тренер Ольга Муштукова.

2-е место: Ксения Савицкая, Варвара Николаева, Ксения Степанова, Дарья Абрамова -Пустошкинский ЦО, тренер Елена Прохорова.

3-е место: Мария Фролова, Дарья Григорьева, Елизавета Ивановская, Виктория Шаврова - город Невель, тренер Виктория Лесникова.

Итоги Первенства Псковской области по пляжному волейболу среди мужских команд:

1-е место: Алексей Путяков и Виктор Петро.

2-е место: Кирилл Виговский и Максим Пропастин, СШ «Бригантина» - город Псков, тренер Сергей Иванов.

3-е место: Николай Евстифеев и Артём Гарусов.

Победители отправятся на соревнования СЗФО в Пскове с 23 по 26 июня.

Там они пройдут отбор на финал первенства России в Анапе.