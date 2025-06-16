Спорт

Около 130 яхтсменов из разных регионов России приняли участие в Псковской парусной регате

В Псковской области завершились зрелищные соревнования «Псковская парусная регата». Мероприятие в акватории Псковского озера объединило около 130 спортсменов со всей России. В этом году соревнования посвящены 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне и 420‑летию Афанасия Ордина‑Нащокина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии Александра Елисеева

Лучшие яхтмены определены сразу в нескольких турнирах по парусному спорту, включенных в официальные календари профильной федерации и Минспорта РФ. Это Межрегиональное соревнование «Ганзейская Псковская парусная регата» в юношеских классах яхт: «Оптимист», «Луч‑Радиал», «Луч‑Мини», «Зум 8», «Ракета 270»; этап Кубка России в паралимпийском классе яхт «2,4 метра», Межрегиональные соревнования в классах яхт «Летучий Голландец», «Звездный» и «Микро», а также региональные соревнования в крейсерских классах яхт «Четвертьтонник», «Open 800», «Минитонник».

По итогам региональных мсоревнований в классе яхт «Open 800» первое место занял экипаж судна «Бриллиант», в состав которого вошли Алексей Маклаков, Роман Жуков, Владимир Логинов, Александр Кочнев и Денис Федосеев; второе место досталось экипажу яхты «Акварель», в составе которого Максим Токарь, Глеб Токарь, Александр Васильев, Александр Сидоренко; третье место – экипаж яхты «Малибу» – Герман Коштырев, Владимир Заяш, Сергей Заяш и Виктория Заяш.

В классе яхт «Минитонник» лучшим стал экипаж яхты «Дэмидж»: Роман Магомедов, Ариф Магомедов, Дмитрий Поздняков; второе место у экипажа яхты «Миф»: Алексей Андреев, Игорь Чернов, Станислав Тимофеев, Роман Бармин; третье место занял экипаж яхты «Маркиз»: Константин Прокофьев, Антон Суворов, Роман Павлов, Александр Гаврилов.

Победителем в классе яхт «Четвертьтонник» стал экипаж яхты «Grace»: Сергей Матвеев, Максим Баснев, Ярослав Матвеев, Варвара Матвеева, Никита Баснев.

Отметим, региональные соревнования в крейсерских классах яхт проводятся в память курсантов Военно-морского инженерного училища имени Ф.Э. Дзержинского, героически защищавших северо-западный водный рубеж СССР на судах Чудской военной флотилии в июле и августе 1941 года под командованием Н.Ю. Авраамова; а также в честь 110-летия Чудской военной флотилии, созданной в 1915 году контр-адмиралом Н.Н. Коломейцевым.