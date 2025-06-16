Спорт

В Госдуме предложили ввести в школах спортивное наставничество

Необходимо внедрить в школах спортивное наставничество, что поможет изменить отношение подростков к спорту, заявил зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди»).

«Предлагаю внедрить в школы спортивное наставничество. Этот шаг может реально изменить отношение подростков к спорту, дисциплине и здоровому образу жизни», — сказал он.

Депутат отметил, что, когда с детьми работают не только учителя, но и действующие или бывшие чемпионы — люди, за которыми стоят труд, достижения и авторитет, — это имеет мощный воспитательный эффект. Сегодня, по его словам, особенно важно формировать у школьников устойчивые ценности: уважение к труду, настойчивость, командный дух, пишет РИА Новости.

«Наставничество спортсменов — это не только про спорт, это про жизненные ориентиры. Ребята начинают видеть в спорте не просто физическую активность, а путь, который может привести к успеху, здоровью и самореализации», — добавил Амир Хамитов.

Политик считает, что, когда в школьной среде появляется живой пример — чемпион, который приходит не с лекцией, а с личным опытом, — мотивация детей к занятиям спортом значительно возрастает.

«Я убеждён, что у этой инициативы большое будущее. И наша задача — поддержать её на федеральном уровне, масштабировать и сделать частью системной работы с молодёжью», — подытожил он.