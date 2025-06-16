Спорт

Псковские спортсмены завоевали медали на «Народных играх ГТО»

Псковские спортсмены заняли призовые места в нескольких номинациях во втором сезоне всероссийских «Народных игр ГТО Спортлото», сообщили в группе «Супер фитнес Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Супер фитнес Псков» / «ВКонтакте»

Призовые места и номинации, которые заняли псковичи:

Победители

Даниил Воробьев — 1-е место в комплексе для возрастной категории от 18 до 19 лет;

Ольга Романова — 1-е место в комплексе для возрастной категории от 35 до 39 лет.

Серебряные призеры

Василий Пономарев — 2-е место в упражнениях на пресс для возрастной категории от 10 до 12 лет;

Юлия Борисова — 2-е место в упражнениях на пресс для возрастной категории от 30 до 40 лет;

Георгий Пономарев — 2-е место в упражнениях на пресс для возрастной категории от 45 до 49 лет.

Бронзовые призеры

Екатерина Антонова — 3-е место в комплексе для возрастной категории от 35 до 39 лет;

Роман Алексеев — 3-е место в комплексе для возрастной категории от 45 до 49 лет;

Людмила Сорокина — 3-е место в комплексе для возрастной категории от 50 до 54 лет.

«Поздравляем наших спортсменов и ждем ваших заявок на предстоящих стартах. А они совсем скоро», - отметили в спортивном клубе.

«Народные игры ГТО» — это всероссийский физкультурно-спортивный онлайн-проект, который проводился в рамках программы «Готов к труду и обороне» (ГТО) и приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проекта, который прошел с 21 апреля по 12 июня, участники выполняли комплекс упражнений, снимали на видео и отправляли заявки в мини-приложении в Telegram. По итогам соревнований сформировался всероссийский рейтинг участников, а призеры получили медали и дипломы.