Псковские спортсмены завоевали медали на «Народных играх ГТО»

Псковские спортсмены заняли призовые места в нескольких номинациях во втором сезоне всероссийских «Народных игр ГТО Спортлото», сообщили в группе «Супер фитнес Псков» в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: «Супер фитнес Псков» / «ВКонтакте»
Призовые места и номинации, которые заняли псковичи:
Победители
Серебряные призеры
Бронзовые призеры
Екатерина Антонова — 3-е место в комплексе для возрастной категории от 35 до 39 лет;
Роман Алексеев — 3-е место в комплексе для возрастной категории от 45 до 49 лет;
Людмила Сорокина — 3-е место в комплексе для возрастной категории от 50 до 54 лет.
«Поздравляем наших спортсменов и ждем ваших заявок на предстоящих стартах. А они совсем скоро», - отметили в спортивном клубе.
«Народные игры ГТО» — это всероссийский физкультурно-спортивный онлайн-проект, который проводился в рамках программы «Готов к труду и обороне» (ГТО) и приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проекта, который прошел с 21 апреля по 12 июня, участники выполняли комплекс упражнений, снимали на видео и отправляли заявки в мини-приложении в Telegram. По итогам соревнований сформировался всероссийский рейтинг участников, а призеры получили медали и дипломы.