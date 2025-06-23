Спорт

Замначальника псковского МЧС Артур Бугаев: Главное – правильно бегать

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Артур Бугаев рассказал, какие виды спорта приносят удовольствие, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди».

«Я с детства занимался лёгкой атлетикой, всегда участвовал в каких-то соревнованиях, бегал. Но в более позднем возрасте, где-то лет с 35, начал бегать регулярно. Я начал покорять такие дистанции, как полумарафон», – рассказывает Артур Бугаев.

По его словам, ты бежишь и просто получаешь удовольствие. Главное – правильно бегать, не насиловать себя.

«Когда бегаешь, то видишь красоты города. А наш город очень красивый, по нему бегать приятно», - говорит Артур Бугаев.

Также замначальника псковского МЧС упомянул плавание. На его взгляд, это такой вид спорта, который даёт максимальное расслабление для души. В плавании нельзя посадить здоровье, его можно только приобрести.

«Железные люди» — это передача про тех, кто, помимо работы, делания уроков с детьми, походов в магазин и возделывания огорода еще находит один-два часа в день, чтобы пойти на пробежку или поподнимать штангу. Ведущий — Георгий Пономарев.