Замначальника псковского МЧС Артур Бугаев: Главное – правильно бегать

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Артур Бугаев рассказал, какие виды спорта приносят удовольствие, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди».
По его словам, ты бежишь и просто получаешь удовольствие. Главное – правильно бегать, не насиловать себя.
«Когда бегаешь, то видишь красоты города. А наш город очень красивый, по нему бегать приятно», - говорит Артур Бугаев.
Также замначальника псковского МЧС упомянул плавание. На его взгляд, это такой вид спорта, который даёт максимальное расслабление для души. В плавании нельзя посадить здоровье, его можно только приобрести.
«Железные люди» — это передача про тех, кто, помимо работы, делания уроков с детьми, походов в магазин и возделывания огорода еще находит один-два часа в день, чтобы пойти на пробежку или поподнимать штангу. Ведущий — Георгий Пономарев.