Спорт

Замначальника псковского МЧС: Главное в спорте – это командный дух и работа тренеров

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Артур Бугаев в новом выпуске программы «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) объяснил, почему его стимулировал спорт в молодости.

«Я, как и любой подросток 90-х, занимался и самбо и кикбоксингом, но единоборства мне не зашли, у меня всё-таки телосложение для более циклических видов спорта. И, конечно же, у меня были кумиры того времени, но самое главное в спорте - это командный дух и работа тренеров», – поделился Артур Бугаев.

Гость студии отметил, что в молодости его стимулировал спорт также, как сейчас стимулирует детей смартфон.

«Пока я что-то не сделаю, на тренировку не пойду: и я бегом хватался, делал, потому что для меня важно было пойти на тренировку, встретиться с друзьями, второй семьёй», – рассказал Артур Бугаев.

По его мнению, любой спорт - это коллектив единомышленников, где можно пообщаться, а также дисциплина и снятие стресса.