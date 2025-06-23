Спорт

Псковские пенсионеры приняли участие в финале всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью

Псковские пенсионеры приняли участие в финале всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении Союза пенсионеров России, в национальном центре «Россия» состоялся финал всероссийского чемпионата, где более 200 пенсионеров из 75 регионов РФ продемонстрировали свои знания, навыки и умения в работе на современных гаджетах.

Фото: Псковское региональное отделение Союза пенсионеров России

От Псковского региона команду представляли члены местных отделений СПР Пустошкинского района Наталья Гусарова и города Великие Луки Валерий Жихарев.

«Команду поздравляем с хорошим результатом - 24 место! Спасибо комитету по социальной защите Псковской области в лице председателя Ольги Михайловны Евстигнеевой за оказание содействия в проведении муниципального и регионального этапов чемпионата и отправке команды от региона на всероссийский этап», - добавили в отделении.