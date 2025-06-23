Спорт

ФК «Луки-Энергия» едва не отобрал очки у «Зенита-2» в Петербурге

Футбольный клуб «Луки-Энергия» провел очередной матч первенства России во второй лиге. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в воскресенье, 29 июня, великолучане встретились в гостях с лидерами турнира - футболистами петербургского «Зенита-2».

Хозяева поля уже в первом тайме забили в ворота гостей три мяча. Отличились Савелий Никифоров (7-я минута), Кирилл Столбов (15) и Сергей Чернов (45).

Во втором тайме великолучане сократили разрыв в счете (на 73-й минуте гол забил Максим Сергеев), но спустя семь минут Кирилл Столбов вновь довел преимущество «Зенита-2» до трех мячей — 4:1.

В концовке матча гости увеличили давление на ворота сине-бело-голубых и забили дважды. На 85-й минуте это сделал Михаил Майборода, а уже в добавленное судьей время - Александр Коренблюм. После третьего забитого гостями гола судья дал финальный свисток, лишив великолучан шанса вырвать ничью. Окончательный счет поединка на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге — 4:3.