Спорт

Псковичи заняли второе место на первенстве по академической гребле в Беларуси

Псковичи заняли второе место на соревнованиях по академической гребле в Республике Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фотография: Центр спортивной подготовки Псковской области

С 25 по 28 июня прошли соревнования по академической гребле, открытое первенство Республики Беларусь – среди юниоров и юниорок до 23 лет и юношей и девушек до 19 лет.

Псковичи Владислав Забродин и Артемий Усанов среди юношей до 19 лет в составе восьмерки с рулевым (JM8+) заняли второе место.