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Спорт

Антон Мороз озвучил причины создания в Гдове федерации хоккея на траве

01.07.2025 10:26|ПсковКомментариев: 0

Количество заинтересованных жителей и близость к Ленинградской области стали ключевыми причинами появления в Гдове федерации хоккея на траве. Об этом рассказал победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в рамках пресс-конференции в объединенном пресс-центре ПЛН и радио ПЛН FM (102,6 FM).

«Гдов – самобытный город и интересная территория. С точки зрения спорта, богат людьми, которые им болеют. Когда мы приняли решение, что Псковская область может быть источником развития хоккея на траве, то по количеству энтузиастов самым привлекательным показался Гдов. Дети с горящими глазами с удовольствием взяли клюшки, постучали мячиком, поиграли с настоящими чемпионками. Территория близка к Ленинградской области и может быть интересной с точки зрения развития федерации хоккея на траве. Она стала и стартовой точкой для хоккея на траве Псковской области», – сказал Антон Мороз.

Причиной согласия на должность председателя федерации хоккея на траве стала приверженность Антона Мороза к спорту с самого детства. Он подчеркнул, что бегает по утрам и прививает любовь к спорту своим детям.

«Когда появилось предложение возглавить федерацию – я согласился. Это не бизнес, это факультатив, которым ты должен заниматься, чтобы поднять с колен целый вид спорта. Это позволило многим детям в него прийти», – заключил Антон Мороз.

Источник: Псковская Лента Новостей
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