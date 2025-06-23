Антон Мороз озвучил причины создания в Гдове федерации хоккея на траве

Количество заинтересованных жителей и близость к Ленинградской области стали ключевыми причинами появления в Гдове федерации хоккея на траве. Об этом рассказал победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в рамках пресс-конференции в объединенном пресс-центре ПЛН и радио ПЛН FM (102,6 FM).
Причиной согласия на должность председателя федерации хоккея на траве стала приверженность Антона Мороза к спорту с самого детства. Он подчеркнул, что бегает по утрам и прививает любовь к спорту своим детям.
«Когда появилось предложение возглавить федерацию – я согласился. Это не бизнес, это факультатив, которым ты должен заниматься, чтобы поднять с колен целый вид спорта. Это позволило многим детям в него прийти», – заключил Антон Мороз.