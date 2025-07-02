XXI Международный шахматный фестиваль «Псков-2025» собрал почти 200 спортсменов

Подведены итоги XXI Международного шахматного фестиваля «Псков-2025», который был организован Федерацией шахмат Псковской области совместно с учреждением дополнительного образования «Лидер» при поддержке правительства Псковской области, региональных комитетов по образованию и спорту.
Фотографии: Федерация шахмат Псковской области
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации шахмат, в рамках МШФ «Псков-2025» состоялись пять турниров по шахматным дисциплинам блиц, быстрые шахматы, шахматы с классическим контролем времени, которые обсчитаны на российский шахматный рейтинг, а три и на международный рейтинг ФИДЕ.
Во всех турнирах фестиваля приняли участие 193 спортсмена, представляющих шахматные федерации Республики Беларусь, Литвы, Дании, а также России – Псковской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Ивановской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.
Под гимны России и Международной шахматной федерации в псковском Доме молодёжи прошло торжественное закрытие XXI Международного шахматного фестиваля «Псков-2025», которое провел главный судья и организатор соревнования, член Детско-юношеской комиссии ФШР, вице-президент Федерации шахмат СЗФО Александр Шпак.
Победителями и призёрами МШФ «Псков-2025» стали:
Федерация шахмат Псковской области и учреждение «Лидер» выражает признательность и благодарность коллективу псковского Дома молодёжи и Центру специального образования №1 за предоставленные помещения для проведения спортивно-массового соревнования МШФ «Псков-2025», а также помощь в организации данного соревнования.
Результаты турниров МШФ «Псков-2025» можно увидеть по ссылке.