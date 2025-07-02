Спорт

XXI Международный шахматный фестиваль «Псков-2025» собрал почти 200 спортсменов

Подведены итоги XXI Международного шахматного фестиваля «Псков-2025», который был организован Федерацией шахмат Псковской области совместно с учреждением дополнительного образования «Лидер» при поддержке правительства Псковской области, региональных комитетов по образованию и спорту.

Фотографии: Федерация шахмат Псковской области

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации шахмат, в рамках МШФ «Псков-2025» состоялись пять турниров по шахматным дисциплинам блиц, быстрые шахматы, шахматы с классическим контролем времени, которые обсчитаны на российский шахматный рейтинг, а три и на международный рейтинг ФИДЕ.

Во всех турнирах фестиваля приняли участие 193 спортсмена, представляющих шахматные федерации Республики Беларусь, Литвы, Дании, а также России – Псковской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Ивановской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

«Псковский фестиваль ещё раз подтвердил, что шахматы объединяют людей всех поколений: разница в возрасте между самым юным и самым опытным участником составила 79 лет!» - подчеркнули в федерации.

Под гимны России и Международной шахматной федерации в псковском Доме молодёжи прошло торжественное закрытие XXI Международного шахматного фестиваля «Псков-2025», которое провел главный судья и организатор соревнования, член Детско-юношеской комиссии ФШР, вице-президент Федерации шахмат СЗФО Александр Шпак.

Победителями и призёрами МШФ «Псков-2025» стали:

В турнире «А» по классическим шахматам с обсчетом международного рейтинга ФИДЕ: Артём Горлов (Россия, Ленинградская область), Ростислав Бобовкин (Россия, Псковская область), Сергей Кудряшов (Россия, Псковская область). В турнире «В1» по классическим шахматам среди шахматистов 2011 года рождения и моложе: Максим Денисов (Россия, Псковская область), Григор Мкртчан (Россия, Псковская область), Семён Тихонов (Россия, Псковская область). В турнире «В2» по классическим шахматам среди шахматистов 2015 года и моложе: Тимофей Черкас (Республика Беларусь), Арсений Тарасов (Россия, Псковская область), Александр Злобинский (Россия, Псковская область). В турнире «D» по быстрым шахматам с обсчетом международного рейтинга ФИДЕ: Артём Шинкаров (Россия, Нижегородская область), Ростислав Бобовкин (Россия, Псковская область), Владислав Мерзанюков (Россия, Псковская область). В турнире «М» по блицу с обсчетом международного рейтинга ФИДЕ: Артём Горлов (Россия, Ленинградская область), Владислав Мерзанюков (Россия, Псковская область), Николай Никитин (Россия, Псковская область).

Федерация шахмат Псковской области и учреждение «Лидер» выражает признательность и благодарность коллективу псковского Дома молодёжи и Центру специального образования №1 за предоставленные помещения для проведения спортивно-массового соревнования МШФ «Псков-2025», а также помощь в организации данного соревнования.

Результаты турниров МШФ «Псков-2025» можно увидеть по ссылке.