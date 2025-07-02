Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
псковские фермеры на «Винограде»
Господин Рейтингомер
Мошенники под видом операторов
Жить в Атмосфере
Легким десертам — легкая сметана
Псков Летние террасы
Что делать При укусе клеща
Единство в памяти. Сила в подвиге!
Псковская область 80-летие Победы
островичи шагают в будущее
Бизнес В Великих Луках
Комфортные и безопасные
Лев в клетке
Задержание ректора ПсковГУ
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
 
 
 
ещё Спорт 02.07.2025 16:290 «Дневной дозор»: Доступен ли массовый спорт для юных псковичей? 06.07.2025 20:400 XXI Международный шахматный фестиваль «Псков-2025» собрал почти 200 спортсменов 06.07.2025 13:230 На 163-й старт «5 вёрст» в Пскове вышли 106 бегунов 04.07.2025 10:480 Псковские туристы приглашают 5 июля на «Праздник Нептуна» 03.07.2025 20:070 Тренера ФК «Псков» дисквалифицировали за ставки у букмекеров 03.07.2025 12:050 Первый турнир по длинным и коротким нардам пройдет в Пскове
 
 
 
Самое популярное 29.06.2025 18:072 Депутат Госдумы Константин Затулин попал в ДТП в Псковской области 01.07.2025 11:544 Лошадницы подрались на псковском фестивале «Виноград». ВИДЕО 30.06.2025 14:482 С 1 июля в Псковской области появятся министры 01.07.2025 11:562 Стали известны подробности смерти псковички, на которую рухнуло дерево 30.06.2025 17:470 В Пскове проводится проверка по факту гибели дачницы от упавшего дерева
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

XXI Международный шахматный фестиваль «Псков-2025» собрал почти 200 спортсменов

06.07.2025 20:40|ПсковКомментариев: 0

Подведены итоги XXI Международного шахматного фестиваля «Псков-2025», который был организован Федерацией шахмат Псковской области совместно с учреждением дополнительного образования «Лидер» при поддержке правительства Псковской области, региональных комитетов по образованию и спорту. 

Фотографии: Федерация шахмат Псковской области

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации шахмат, в рамках МШФ «Псков-2025» состоялись пять турниров по шахматным дисциплинам блиц, быстрые шахматы, шахматы с классическим контролем времени, которые обсчитаны на российский шахматный рейтинг, а три и на международный рейтинг ФИДЕ.

Во всех турнирах фестиваля приняли участие 193 спортсмена, представляющих шахматные федерации Республики Беларусь, Литвы, Дании, а также России – Псковской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Ивановской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

«Псковский фестиваль ещё раз подтвердил, что шахматы объединяют людей всех поколений: разница в возрасте между самым юным и самым опытным участником составила 79 лет!» - подчеркнули в федерации. 

Под гимны России и Международной шахматной федерации в псковском Доме молодёжи прошло торжественное закрытие XXI Международного шахматного фестиваля «Псков-2025», которое провел главный судья и организатор соревнования, член Детско-юношеской комиссии ФШР, вице-президент Федерации шахмат СЗФО Александр Шпак.

Победителями и призёрами МШФ «Псков-2025» стали:

  1. В турнире «А» по классическим шахматам с обсчетом международного рейтинга ФИДЕ: Артём Горлов (Россия, Ленинградская область), Ростислав Бобовкин (Россия, Псковская область), Сергей Кудряшов (Россия, Псковская область).
  2. В турнире «В1» по классическим шахматам среди шахматистов 2011 года рождения и моложе: Максим Денисов (Россия, Псковская область), Григор Мкртчан (Россия, Псковская область), Семён Тихонов (Россия, Псковская область).
  3. В турнире «В2» по классическим шахматам среди шахматистов 2015 года и моложе: Тимофей Черкас (Республика Беларусь), Арсений Тарасов (Россия, Псковская область), Александр Злобинский (Россия, Псковская область).
  4. В турнире «D» по быстрым шахматам с обсчетом международного рейтинга ФИДЕ: Артём Шинкаров (Россия, Нижегородская область), Ростислав Бобовкин (Россия, Псковская область), Владислав Мерзанюков (Россия, Псковская область).
  5. В турнире «М» по блицу с обсчетом международного рейтинга ФИДЕ: Артём Горлов (Россия, Ленинградская область), Владислав Мерзанюков (Россия, Псковская область), Николай Никитин (Россия, Псковская область).

Федерация шахмат Псковской области и учреждение «Лидер» выражает признательность и благодарность коллективу псковского Дома молодёжи и Центру специального образования №1 за предоставленные помещения для проведения спортивно-массового соревнования МШФ «Псков-2025», а также помощь в организации данного соревнования.

Результаты турниров МШФ «Псков-2025» можно увидеть по ссылке.  

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С 1 июля повышаются тарифы на ЖКУ. Какая часть от вашей зарплаты уходит на их погашение?
В опросе приняло участие 401 человек
06.07.2025, 21:000 Псковские мастера представляют регион на празднике «Купалье» в Белоруссии 06.07.2025, 20:400 XXI Международный шахматный фестиваль «Псков-2025» собрал почти 200 спортсменов 06.07.2025, 20:310 Фильм Ильи Казанкова «Капитан четвертого ранга» получил главный приз псковского фестиваля «Западные ворота»  06.07.2025, 20:200 Библиотеки Пскова приглашают на мероприятия ко Дню семьи, любви и верности
06.07.2025, 20:140 Юрий Сорокин передал для подопечных детского фонда 1 300 пар резиновой обуви 06.07.2025, 20:050 Актриса Тамара Акулова получила приз «За вклад в кинематограф» в Пскове  06.07.2025, 20:000 В Печорах заменят около 270 ламповых уличных светильников на энергосберегающие 06.07.2025, 19:480 Лучшие короткометражные фильмы назвали на псковском кинофестивале «Западные ворота»
06.07.2025, 19:400 До +28 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 7 июля 06.07.2025, 19:110 Псков стал участником проекта «Военные оркестры в парках» 06.07.2025, 19:050 В псковской деревне Кузнецово сгорел жилой дом 06.07.2025, 19:000 Мошенники пытаются взять карты россиян в аренду
06.07.2025, 19:000 Победителей кинофестиваля «Западные ворота» определили в Пскове 06.07.2025, 18:500 Пожарная тревога сработала в псковском «Акваполисе» 06.07.2025, 18:400 Авиарейс из Калининграда в Псков задерживается 06.07.2025, 18:050 Министерство культурного наследия Псковской области переезжает
06.07.2025, 17:450 Госдума рассмотрит проект для борьбы с выводом денег через счет мобильного телефона 06.07.2025, 17:250 По Северо-Западу в первой половине недели пройдёт активный циклон 06.07.2025, 17:050 «Битву караоке» устроят в заключительный день псковского фестиваля «Виноград» 06.07.2025, 17:040 Мобильный интернет на территории Пскова отсутствует практически повсеместно
06.07.2025, 16:450 Дмитрий Месхиев: «Полосатый рейс» — хорошая, веселая картина, но это не искусство 06.07.2025, 16:250 Народный фронт запустил мобильное приложение для передачи сообщений о БПЛА 06.07.2025, 16:050 На псковском фестивале «Виноград» выступит заслуженный коллектив Белоруссии Camerata 06.07.2025, 15:450 В Эстонии в море рухнул вертолет
06.07.2025, 15:400 В преддверии Дня семьи, любви и верности в Пскове проходят мастер-классы и квесты 06.07.2025, 15:340 Михаил Ведерников: Непосредственной угрозы для аэропорта сейчас не наблюдается 06.07.2025, 15:200 Аэропорт Пскова закрыт на взлет и посадку самолетов 06.07.2025, 15:100 На территории Псковской области объявлен режим «Беспилотная опасность»
06.07.2025, 15:040 Предположительной причиной смерти ультрамарафонцев в Мурманской области стало переохлаждение 06.07.2025, 14:500 Пожар произошел в псковской деревне Кузнецово. ВИДЕО 06.07.2025, 14:440 На светофоре по улице Некрасова в Пскове с двух сторон перекрестка появились стрелки 06.07.2025, 14:240 Фермер из Пушкинских Гор представила на «Винограде» продукцию «Нашей ягодки»
06.07.2025, 14:040 «Гостей со всех волостей» принимали на Ивана Купалу в Пушкинском заповеднике. ФОТО 06.07.2025, 13:430 Прием заявок от псковских многодетных семей на получение автомобиля стартует 7 июля 06.07.2025, 13:230 На 163-й старт «5 вёрст» в Пскове вышли 106 бегунов 06.07.2025, 13:030 Всемирный день поцелуя празднуют 6 июля
06.07.2025, 12:420 Два человека погибли во время ультрамарафона в Мурманской области 06.07.2025, 12:220 Мальчик на велосипеде угодил под колеса Opel в Невеле 06.07.2025, 12:020 Зафиксирована первая короткая магнитная буря месяца 06.07.2025, 11:450 Финальный день кинофестиваля «Западные ворота» стартует в Пскове
06.07.2025, 11:264 Как псковские варвары римлян гоняли 06.07.2025, 11:083 «Рычащих» автомобилями водителей искали в ходе рейда ГАИ в Пскове  06.07.2025, 10:480 Переходившую дорогу в неположенном месте девушку сбили в Великих Луках 06.07.2025, 10:300 Наступил заключительный день псковской эногастрономической ярмарки «Виноград»
06.07.2025, 10:100 Два молодых человека погибли, трое пострадали в результате аварии в Великих Луках 06.07.2025, 10:021 Видеофакт: Молодой человек в странной позе с похожими на кровь пятнами замечен вблизи псковской ярмарки «Виноград» 06.07.2025, 09:400 КПРФ утвердила смену официального наименования 06.07.2025, 09:200 Съемки семейного сериала «Красная книга народов России» прошли в Изборске
06.07.2025, 09:000 День работников морского и речного флота России отмечают 6 июля 05.07.2025, 23:341 Завершился второй день фестиваля «Добрый рок» в Палкинском районе. ФОТО 05.07.2025, 23:320 Фестиваль «Хельга» и штурм крепости. ФОТОРЕПОРТАЖ 05.07.2025, 21:461 Геннадия Зюганова переизбрали председателем ЦК КПРФ
05.07.2025, 21:300 Продолжается поиск пропавшего рыбака на велосипеде в Пыталово 05.07.2025, 21:000 Михаил Ведерников: Обновленный Курган Дружбы — место встречи и совместной работы молодежи России и Республики Беларусь 05.07.2025, 20:340 Великолукское отделение РВИО приняло участие в 66-й встрече на Кургане Дружбы 05.07.2025, 20:290 Около 500 жителей Псковской области все еще остаются без электричества
05.07.2025, 20:211 Экс-депутата Госдумы Виктора Яшина выдвинут на выборы в Псковскую гордуму 05.07.2025, 19:550 Михаил Ведерников: На «Винограде» в других городах псковские продукты бьют рекорды 05.07.2025, 19:300 Полностью освобождать от платежей по ипотеке при рождении троих детей предложили в Госдуме 05.07.2025, 19:000 Спецсеанс «Отель "Онегин"» прошел в Пскове
05.07.2025, 18:400 Жеребьевка разрешений на добычу копытных животных и медведей в Псковской области пройдет 17 июля 05.07.2025, 18:200 Фильмы швейцарских режиссеров показали на кинофестивале «Западные ворота» 05.07.2025, 18:000 В России вступил в силу закон о введении уголовной ответственности за «дропперство» 05.07.2025, 17:200 Более псковских 250 детей с диабетом I типа обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы
05.07.2025, 17:000 Александр Козловский: На Кургане Дружбы нет границ — только общая история, общая боль и общая Победа 05.07.2025, 16:461 Армен Мнацаканян о Кургане Дружбы: К этому месту прикипаешь сердцем 05.07.2025, 16:400 Штурм крепости состоялся на фестивале «Хельга» 05.07.2025, 16:200 Делегация Островского района приняла участие в 66-й встрече на Кургане Дружбы
05.07.2025, 16:000 Председатель Псковского областного совета профсоюзов поздравил работников потребительской кооперации 05.07.2025, 15:450 Делегация Псковского района приняла участие в 66-й Международной встрече на Кургане Дружбы 05.07.2025, 15:400 В Госдуме призвали расширить действие единого пособия на детей до 18 лет 05.07.2025, 15:200 До +22 градусов и кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 6 июля
05.07.2025, 15:000 В ГД подготовили законопроект о более частой смене поликлиники 05.07.2025, 14:400 Битва дискотек пройдет на фестивале «Виноград» в Пскове 05.07.2025, 14:200 Более 700 тысяч рублей выманили мошенники у псковичей 05.07.2025, 14:000 О возрождении отечественного виноделия рассказали эксперты энограстрономической ярмарки «Виноград»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru