Спорт

Группу для взрослых по паркуру с элементами функциональной тренировки запустят в Пскове

Запустить группу для взрослых по паркуру планирует школа экстремального вида спорта «Ирбис» в Пскове. Заместитель руководителя организации, тренер по паркуру и руководитель экстрим-парка «Ирбис» Илья Липунов поделился подробностями проекта в рамках нового выпуска программы «Железные люди» на радио «ПЛН FM».

Группа будет сочетать элементы функциональной подготовки и базовые упражнения паркура.

«В настоящее время мы планируем организовать группу для взрослых, которая будет заниматься функциональной тренировкой с элементами паркура. Это позволит участникам лучше понять, зачем им нужна такая тренировка, а также улучшить координацию движений», — пояснил Илья Липунов.

Кроме того, тренировки позволят участникам быстрее ориентироваться в пространстве и контролировать свое тело, подчеркивает гость студии.

«В паркуре сложно действовать машинально. Когда ты постоянно перемещаешься, перепрыгиваешь, ты начинаешь интуитивно понимать, где находится правая сторона, где левая, как правильно поставить руку и куда её направить. И это помогает развить координацию, что делает паркур одним из лучших видов спорта для развития этого навыка», — добавил тренер.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.