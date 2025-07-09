Спорт

Катера будут дежурить на фестивале «Псков Sup Фест»

Катера будут дежурить на традиционном фестивале сапсёрфинга «Псков Sup Фест», который состоится 26 июля. Об этом на онлайн-брифинге в честь Дня города рассказал глава Пскова Борис Елкин.

«Традиционно, уже четвертый год, будет проводиться сап-фестиваль. В том году получилось очень ярко и красиво. Это, может, не столько про спорт, сколько про костюмы и хорошее настроение», — отметил глава.

Он добавил, что уже сформирован призовой фонд, а количество участников продолжает расти.

«Костюмы очень интересные. Тематика костюмов не ограничена. Каждый художник может себя показать. Кто-то просто покупает костюмы на маркетплейсах, а кто-то делает костюмы вручную», — подчеркнул глава города.

Борис Елкин также заверил, что для обеспечения безопасности участников на мероприятии будет дежурить не один катер.

Заявку на участие в фестивале можно оставить по ссылке. Первые 100 человек, прошедшие регистрацию, смогут получить сап для участия бесплатно.