Спорт

В Минспорта объяснили, почему не отстранен от должности находящийся под следствием директор ФК «Псков»

Ходатайство следователя о временном отстранении от должности генерального директора футбольного клуба «Псков» Владимира Бабинина осталось без удовлетворения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила региональный министр спорта Галина Овсова.

«В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен исключительный перечень оснований, по которым может быть временно отстранен руководитель организации, - пояснила глава спортивного ведомства. - Согласно постановлению Псковского городского суда ходатайство следователя о временном отстранении от должности генерального директора ФК «Псков» осталось без удовлетворения. Таким образом, у учредителей ФК «Псков» отсутствуют законные основания для отстранения генерального директора от должности».

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Кроме того, Галина Овсова отметила, что футбольный клуб продолжает свою работу в плановом режиме: в непрерывном порядке проводится учебно-тренировочный процесс, воспитанники и спортсмены участвуют в обязательных соревнованиях по версии РФС, в ежегодном рейтинге клубов, участвующих в первенстве СЗФО среди юношей, «Псков» занимает два года подряд второе место.

Напомним, в отношении генерального директора футбольного клуба «Псков» были возбуждены два уголовных дела по части 3 статьи 160 УК РФ о присвоении денежных средств.

Ранее Счетная палата региона выявила в деятельности футбольного клуба финансовые нарушения, в том числе выплату генеральным директором Владимиром Бабининым премий самому себе в размере почти полмиллиона рублей в нарушение установленного порядка.