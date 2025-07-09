Спорт

Более 200 человек приняли участие в летних Олимпийских играх молодёжи Псковского района

XXXVII летние Олимпийские игры молодёжи Псковского района состоялись сегодня, 11 июля. Участие приняли шесть команд, которые сформировали жители Неелово, Писковичей, Середки, Тямши и Карамышево. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Фёдорова/ страница ВКонтакте

Команды приехали на площадку проведения игр накануне, чтобы разбить палаточный городок, у каждой команды - свой лагерь. Многие участвуют в играх семьями.

«Поприветствовала участников, поздравила со стартом любительской Олимпиады. Очень здорово, что наши жители живут, работают и отдыхают на территории родного района, а традиция дружеского общения, отдыха в палатках у костра сохраняется и передается новым поколениям! Со старейшинами мероприятия Николаем Ивановым и Юрием Фроловым зажгли олимпийский огонь. Вместе с депутатом Собрания Карамышевской волости Александром Николаевым пообщались с участниками, осмотрели инфраструктуру, расположения команд, организацию спортивных точек», - написала Наталья Фёдорова.

Программа включает в себя соревнования по ориентированию (в том числе ночному), волейболу, мини-футболу, дартсу, городкам, стрельбе из пневматической винтовки, биатлону, гонкам на сапбордах, а также эстафету «Испытай себя». Помимо этого, на площадке прошли конкурс поваров, конкурс дисциплины и быта, бадминтон и перетягивание каната.