Спорт

Команда псковских полицейских выступила на чемпионате МВД РФ в Рязани

Команда псковских полицейских выступила на чемпионате МВД России в Рязани, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Фотографии: УМВД России по Псковской области

В Рязани состоялся чемпионат МВД России по служебному двоеборью среди территориальных органов и образовательных организаций МВД России. На протяжении 6 дней более 500 спортсменов из 56 команд разных областей сражались за звание победителя лично-командного первенства. Состязания посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Полицейские преодолели кросс и стрельбу из боевого ручного стрелкового оружия. Победителей и призёров чемпионата в личных и командных зачётах определял судейский корпус, состоящий из 22 судей.

Команда псковских полицейских состязалась в стрельбе из табельного оружия – пистолета Макарова, а также принимала участие в кроссе: женщины преодолели дистанцию в 1000 метров, мужчины – 5000 метров. Турнир завершился забегом на 3000 метров.

Победителей и призёров чемпионата МВД России по служебному двоеборью наградили кубками, медалями, дипломами и грамотами.