Спорт

Турнир в честь Международного дня шахмат пройдет в Пскове 20 июля

Турнир по быстрым шахматам состоится в честь Международного дня шахмат на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 20 июля. Об этом шахматный клуб «Анлим» сообщил в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Регистрация начнется в 11:00 и завершится в 11:40. Открытие соревнований пройдет в 12:00. Всего пройдет девять туров с контролем времени 10 минут + 5 секунд после каждого хода. Судейская коллегия подведет итоги турнира и наградит победителей в 18:00.

Организаторами выступают комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова и АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».